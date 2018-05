Diretoria da Lusa promete retorno de Athirson para 2010 O lateral-esquerdo Athirson e o goleiro Renê devem assinar contrato com a Portuguesa nos próximos dias. O primeiro não ficará no Cruzeiro e retornará ao Canindé. Renê já obteve a liberação do Barueri e chega para substituir Muriel, que voltou ao Internacional.