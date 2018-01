Diretoria da Ponte Preta prioriza definição de técnico para 2016

Parte da diretoria acredita que o clube precisa ir atrás de um profissional experiente, com bagagem para montar o planejamento do Campeonato Paulista. Enquanto outros dirigentes veem com bons olhos a manutenção de Felipe, jovem em que depositam confiança.

Gilson Kleina, ex-Palmeiras e que dirigiu o Avaí no Brasileirão, chegou a ser o primeiro nome na lista da cúpula alvinegra. Mas as negociações não avançaram. Ney Franco, Eduardo Baptista - atualmente no Fluminense - e Vinícius Eutrópio, ex-Chapecoense, são outros nomes comentados nos bastidores do estádio Moisés Lucarelli.

Independente das especulações, Felipe Moreira fala como treinador da Ponte para o ano que vem. Disse, inclusive, que já sentou com a diretoria para analisar peças para o planejamento.

DISPENSAS - Alguns jogadores já se despediram do clube, caso do lateral-direito Rodinei, em negociação avançada com o Flamengo, o volante Fernando Bob, acertado com o Internacional, e os atacantes Biro Biro, que retornou para o Fluminense, e Borges, que não vingou.

Em compensação, do elenco atual, além dos atletas que têm contrato mais longo, como, por exemplo, Alexandro, Élton e Fábio Ferreira, há jogadores que já assinaram renovações, casos de Clayton, Ferron e Renato Chaves. Outros atletas estão sendo procurados para permanecer para 2016.