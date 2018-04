Diretoria da Portuguesa anuncia a demissão do treinador Mauro Fernandes

Em meio à disputa da Copa Paulista - competição que restou no ano após campanhas ruins na Série A2 do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro -, a direção da Portuguesa surpreendeu nesta quinta-feira e anunciou a demissão do técnico Mauro Fernandes. O auxiliar Luiz Henrique também deixa o clube do Canindé.

O treinador estava na Portuguesa desde o dia 30 de maio e vinha comandando a equipe na Copa Paulista, com uma campanha de 13 pontos em sete partidas com quatro vitórias, um empate e duas derrotas - a última na quarta-feira, quando foi derrotada pelo Água Santa por 1 a 0 em casa.

Apesar da derrota, o tradicional clube paulistano é o terceiro colocado do Grupo 3 da competição com dois pontos a menos do que o líder São Caetano. E tem um ponto a menos do que o próprio Água Santa, segundo colocado. O Nacional, com 11 pontos, fecha o G4, a zona de classificação.

Enquanto não define um novo treinador, o time se preocupa com a próxima partida, neste domingo, às 10 horas, contra a Portuguesa Santista, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela oitava rodada.