Diretoria do Bahia anuncia contratação de Nilton e Élber

Até então tímido nas suas ações no mercado de transferências, o Bahia anunciou nesta quarta-feira a contratação de três jogadores para a temporada 2018. A diretoria do clube oficializou as chegadas dos volantes Elton e Nilton, além do atacante Élber.

+ Após saída de Carpegiani, Bahia anuncia o retorno do técnico Guto Ferreira

Nilton, de 30 anos, é o mais renomado dos reforços anunciados pelo Bahia. Com três títulos do Campeonato Brasileiro no currículo, ele assinou contrato até o final de 2018, com a opção de renovação por mais uma temporada. O volante estava no japonês Vissel Kobe, tendo atuado antes por Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Internacional no futebol brasileiro.

O Bahia explicou que Élber, de 25 anos, foi adquirido em definitivo ao Cruzeiro, clube onde iniciou a sua carreira, tendo assinado um contrato válido pelas próximas três temporadas. Além de ter atuado pelo time mineiro, ele também teve passagens por empréstimo por Coritiba e Sport.

Elton, de 27 anos, assinou contrato com o Bahia até o final de 2018. O volante estava na Ponte Preta, time que vinha defendendo desde 2014. Antes teve passagens por Criciúma e Paraná, tendo iniciado a sua carreira profissional pelo Inter.

Em 2018, o Bahia volta a ser comandado por Guto Ferreira, que no ano passado deixou o clube para assumir o Inter, sendo posteriormente demitido. O primeiro compromisso oficial da equipe está agendado para 18 de janeiro, quando vai receber o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste.