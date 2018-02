Diretoria do Bahia decide mandar seus jogos em Camaçari

Sem a Fonte Nova, que será demolida, a diretoria do Bahia decidiu nesta sexta-feira mandar os jogos do clube em Camaçari, no Estádio Armando Oliveira, que tem capacidade para 10 mil lugares. Neste campo, o Bahia disputará as partidas do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil. Para a Série B, o clube pode ocupar o Estádio Metropolitano de Pituaçu, que comporta cerca de 20 mil pessoas. No dia 25 de setembro, sete torcedores morreram no desabamento de uma fileira do anel superior da Fonte Nova. O estádio, que tinha capacidade para 60 mil torcedores, será demolido para a construção de uma arena.