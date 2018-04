Diretoria do Botafogo manifesta apoio a Estevam Soares

O técnico Estevam Soares ainda não venceu com o Botafogo, mas ainda segue com a confiança da diretoria. Nesta terça-feira, o vice de futebol, André Silva, elogiou a evolução física do time e afirmou que pretende terminar o ano sem trocar de treinador.

"Não há o que questionar no trabalho do Estevam. O time evoluiu, ganhou na parte física, não tem mais tantos jogadores machucados. A minha vontade é de terminar o campeonato com ele, pois acredito no trabalho a longo prazo", afirmou André Silva.

Para o vice de futebol, o Botafogo precisa aproveitar a partida de quarta-feira pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense, no Engenhão, para engrenar no Campeonato Brasileiro - a partida de ida, em Curitiba, terminou em 0 a 0.

"Falta uma vitória na gestão Estevam, que pode vir nesta quarta. Dará alívio e confiança aos jogadores e pode representar uma reviravolta também no Brasileiro", opinou.