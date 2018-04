Diretoria do Corinthians encaminha renovação de Fábio Carille

O Corinthians tem tudo preparado, e apalavrado, para anunciar a renovação do técnico Fábio Carille por mais duas temporadas, mesmo atropelando as eleições no clube, marcadas para fevereiro de 2018. Carille tem a bênção dos principais candidatos à presidência do Corinthians, entre eles os conselheiros Antônio Roque Citadini, Paulo Garcia e Romeu Tuma Jr. Ou seja, qualquer um que assumir o posto de Roberto de Andrade não vai encrencar com o treinador. O Corinthians vai aumentar o salário de Carille, mas não dobrar os R$ 200 mil mensais, e oferecer a ele premiações por objetivos e conquistas, repetindo o sistema de remuneração extra da atual diretoria.

Em oito meses de trabalho à frente da equipe, desde que o clube demitiu Oswaldo de Oliveira, Carille só tem recebido elogios. Sua experiência como segundo de Tite e Mano Menezes e sua facilidade para lidar com os jogadores ganharam o respeito de todos no Parque São Jorge, inclusive de quem o avalia, o presidente. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com folga para seus concorrentes. São 47 pontos contra 39 do segundo colocado, o Grêmio. E já faturou o Paulistão. Carille é do tipo de chegar cedo ao CT mesmo se o treino estiver marcado para o período da tarde.

Há 15 dias, a diretoria corintiana começou a planejar a temporada de 2018. O treinador está diretamente ligado à formação do elenco versão 2018, possível venda de jogadores e algumas contratações pontuais.

Carille trata da sua renovação com tranquilidade. Ele não quer perder o foco da temporada, que é erguer a taça do Campeonato Brasileiro. Sabe, no entanto, que 2018 será um ano de pelo menos 70 jogos, o que talvez não daria para fazer com o elenco contado que tem. A Libertadores faz parte do caminho. Tem Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e, dependendo, Sul-Americana.

A ideia é começar a dar os primeiros passos da nova gestão ainda nesta temporada. Além de Carille, a diretoria precisa resolver pendências no elenco, como a permanência do goleiro Walter e do lateral-esquerda Arana. O primeiro porque gostaria de ser titular. E o segundo porque tem mercado na Europa é também é uma forma de o clube fazer dinheiro.