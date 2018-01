Corinthians faz proposta pelo meia Marlone, do Sport

Enquanto o meia Jadson não define se vai ou não aceitar a proposta do futebol chinês, o Corinthians busca reforços no mercado nacional. Um dos alvos da diretoria alvinegra é o meia Marlone, atleta de 23 anos e que defendeu o Sport no Brasileirão.

O contrato de Marlone com o clube pernambucano termina nos próximos dias e ele dificilmente permanecerá na Ilha do Retiro na próxima temporada. O Sport fez uma proposta para renovação do contrato, mas ele deverá optar por se transferir para outro clube.

Os direitos econômicos do jogador pertencem ao empresário Fernando Garcia, conselheiro corintiano, o que poderia facilitar sua chegada ao clube paulista, que também luta para manter a base da equipe que se sagrou hexacampeã brasileira na última temporada.

Um dos grandes destaques da campanha vitoriosa do Corinthians no último Brasileirão, Jadson recebeu uma proposta do Tianjin Songjiang, equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo, e existe a chance de o atleta aceitar a oferta nos próximos dias.

Estima-se que os chineses ofereceram salário de R$ 1,2 milhão por mês a Jadson. No início do ano, o meia foi procurado pelo Jiangsu Sainty, também da China, mas recusou a oferta. Os valores do contrato à época, no entanto, não eram tão altos como os oferecidos agora pelo Tianjin Songjiang.

Jadson tem contrato com o Corinthians até agosto, sendo que o clube possui apenas 30% dos direitos econômicos do jogador. Os empresários do atleta têm 50% e os 20% restantes pertencem ao meia.

Com 13 gols marcados, Jadson foi o vice-artilheiro do Corinthians no último Brasileirão, ficando atrás apenas de Vagner Love, seu companheiro de time. Ricardo Oliveira, com 20 bolas na redes pelo Santos, foi o goleador máximo da competição.