Diretoria do Corinthians promete mais três reforços

Depois de saída de cinco titulares da campanha do título brasileiro, o Corinthians tenta remontar o time para 2016. Já foram contratados seis jogadores: Douglas, Alan Mineiro, Guilherme, Vilson, Moisés e Marlone. O volante Willians já treina no CT do Parque Ecológico, mas ainda não assinou contrato.

Para os próximos dias, a diretoria promete mais três reforços. “Estamos trazendo um zagueiro, um meia e um centroavante. Quando? Não sei a data. Espero que seja próximo", disse diretor de futebol Eduardo Ferreira.

O meia Sebastián Blanco, do San Lorenzo, está nos planos. O problema é que a diretoria não entrou ainda não entrou em acordo com os dirigentes argentinos. Na terça-feira, o Corinthians apresentou oficialmente Guilherme. O jogador estava no Antalyaspor, da Turquia, e custou 1,3 milhões de euros, cerca de R$ 5,6 milhões. Até sexta-feira, deverão ser anunciados os nomes dos garotos que disputaram a Copa São Paulo e serão promovidos ao time principal. Maycon é nome certo na lista.