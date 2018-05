Diretoria do Corinthians quer contratar dupla de zaga para ser titular

Depois de acertar com dois atacantes (Jô e Luidy) e praticamente fechar a contratação de um meia (Wagner), a diretoria do Corinthians mira suas atenções para reforçar a defesa. Sem dinheiro para grandes investimentos, o clube olha com maior atenção para mercados, teoricamente, mais baratos.

O principal alvo são os times sul-americanos. Além disso, o clube monitora e tem conversado com dirigentes para saber a situação de defensores que se destacaram na Série A ou B do Campeonato Brasileiro.

A visão que a comissão técnica e a diretoria têm da defesa é que o setor está bastante desguarnecido após as saídas de Gil, para o Shandong Luneng, e Felipe, para o Porto. Balbuena e Vilson, dupla titular da atualidade, não transmitem a confiança de seus antecessores e as outras opções, Yago, Pedro Henrique e Léo Santos, são muito jovens para suportar a pressão.

O gerente de futebol, Alessandro Nunes, é quem tem tratado diretamente sobre a contratação de jogadores. Algo que acaba freando um pouco as negociações é a dúvida sobre a participação do clube na Libertadores. Alguns jogadores demonstram interesse em defender o Corinthians, mas possuem ofertas de outros clubes, que também podem ir para a competição continental.

Recentemente, o zagueiro Felipe Santana, de 30 anos, foi oferecido. O jogador está no Kuban Krasnodar, da Rússia, e teve certo destaque com a camisa do Borussia Dortmund. Após analisar o currículo e o momento do defensor, a comissão técnica vetou sua contratação.

Por outro lado, o clube monitora a situação de Luan, do Vasco, e Juninho, do Coritiba. Mas no caso da dupla, além dos valores pedidos pelos clubes serem elevados, existe a concorrência de times estrangeiros. Além de zagueiro, um volante também deve chegar.