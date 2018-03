Diretoria do Corinthians suspende Fabrício Fabrício não atuará pelo Corinthians contra o Goiás, nesta quarta-feira, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. O volante, que cumpriu suspensão contra o Coritiba e era presença garantida em Goiânia, recebeu quatro dias de punição da diretoria, por indisciplina. No último treino antes do duelo com o Coritiba, no tradicional rachão de sábado, o que parecia um lance bobo, acabou gerando toda a confusão. O auxiliar-técnico Ivan Almeida marcou falta e foi bastante contestado por Fabrício. O volante não parava de reclamar e o técnico Geninho teve de intervir. ?Deixa de ser moleque, pode sair", afirmou o treinador, que encaminhou o caso aos dirigentes. Fabrício deixou o treino, tomou banho e, mais calmo, pediu desculpas a Ivan. O arrependimento não adiantou. Nesta segunda-feira, recebeu a notícia de que terá de treinar até quinta-feira sozinho, no Parque São Jorge.