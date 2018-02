Diretoria do Coritiba dispensa o técnico Gilberto Pereira O técnico Gilberto Pereira é o primeiro treinador a cair nos campeonatos regionais. Depois de conquistar apenas um ponto em duas partidas contra equipes consideradas inferiores, o treinador foi dispensado na tarde de quinta-feira pelo diretor de futebol do Coritiba, João Carlos Vialle. A diretoria faz mistério sobre o novo comandante, mas garante que ele se apresenta nesta sexta-feira à tarde. Os nomes mais cotados são de Lori Sandri, Carlos Roberto, Guilherme Macuglia (ex-Criciúma) e Barbieri (ex-Portuguesa)."Foi uma atitude pensada, tomada em comum acordo", disse Vialle. O Coritiba estreou no domingo passado e perdeu de virada para o Rio Branco de Paranaguá, em Curitiba, por 2 a 1. Na segunda rodada, em Maringá, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Engenheiro Beltrão, recém promovido à primeira divisão estadual. "O novo técnico virá sozinho, vamos manter a atual comissão técnica, que vem trabalhando bem", disse Vialle. Pereira ganhou prestígio no ano passado quando dirigiu a Adap, em Campo Mourão e a conduziu ao inédito vice-campeonato. Pressionado por bons resultados, Pereira não teve tempo para mostrar nada no Coritiba.