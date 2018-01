Diretoria do Fla sonha com gols de Roger O meia Roger, do Benfica e ex-jogador do Fluminense, negou nesta quinta-feira que esteja negociando seu retorno ao Brasil para atuar pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o encontro com dirigentes do Rubro-Negro, numa churrascaria do Rio, ocorreu de forma "casual". "Não tem negociação nenhuma. Foi apenas uma coincidência. Não tenho interesse em voltar ao Brasil agora e estou muito feliz no Benfica", afirmou Roger, que pretende disputar a Liga dos Campeões da Europa. "A conversa foi em tom de brincadeira. Se houver algum interesse, eles têm que falar com a diretoria do meu clube." O supervisor de Futebol, Paulo Angione, disse que o Flamengo vai estudar a possibilidade de contratar o jogador, mas já deixou claro que o Rubro-Negro não tem condições financeiras para contratá-lo. "Ele teria que vir numa troca", disse o dirigente.