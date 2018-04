Diretoria do Flamengo ainda busca reforços

Enquanto o Flamengo ainda tenta encaixar uma boa sequência para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube trabalha para trazer mais reforços. Entre as especulações que rondam a Gávea, os nomes mais citados são os de jogadores veteranos, uma vez que o clube conta com muitos atletas jovens, das categorias de base.

Depois de ter seu nome ligado ao Flamengo, o meia Ricardinho, em pré-temporada no Catar, disse que não conversou com ninguém. "A única coisa que existe de concreto é o contrato por um ano com o Al-Rayann. Não abri negociação com clube algum", garantiu o jogador de 33 anos.

Outro nome cogitado foi o do meia Marcos Assunção, que já atuou pelo clube entre 1997 e 1998. O jogador, também de 33 anos, acabou de deixar o Al Shabab, dos Emirados Árabes, e admitiu que negocia com os cariocas. "Tivemos um contato, mas ainda não conversamos sobre valores. Há o interesse mútuo. Passei os últimos dez anos fora e agora pretendo voltar", disse.

O vice-presidente de futebol Marcos Braz não comenta sobre as negociações em andamento, mas disse que o zagueiro Lima, contratado recentemente, chega ao Brasil nesta quinta-feira, vindo da Espanha. O dirigente admitiu também o interesse na contratação do volante Corrêa, ex-Palmeiras, atualmente no Dínamo de Kiev, da Ucrânia.