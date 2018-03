Diretoria do Flamengo usa discurso ambíguo A diretoria do Flamengo usou discurso ambíguo ao falar sobre a decisão dos clubes de paralisar o Campeonato Brasileiro, como forma de pressionar o governo a retardar a entrada em vigor do Estatuto do Torcedor. ?O Flamengo entende que Leis são para ser cumpridas e que eventuais impraticabilidades ou oposição à elas devem ser promovidas de forma constitucional, ordeira e nos fóruns pertinentes, além de serem precedidas de gestões administrativas de entendimento e diálogo?, diz a nota. Apesar disso, votou a favor da paralisação do campeonato. Veja a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo O Clube de Regatas do Flamengo vem se pronunciar perante a nova Legislação do Desporto Nacional e, em particular, às recentes leis de Modernização do Futebol, Lei nº 10.672, e Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei nº 10.671, sancionadas pela Presidência da República em 15 de maio de 2003, e de fatos que a elas se sucederam e amplamente divulgados pelos meios de comunicação em geral. 1 - O Flamengo é favorável ao objetivo e conteúdo das citadas Leis e neste sentido sempre se manifestou, fazendo-se inclusive presente ao ato formal de sua assinatura em Brasília; 2 - O Flamengo entende que Leis são para ser cumpridas e que eventuais impraticabilidades ou oposição à elas devem ser promovidas de forma constitucional, ordeira e nos fóruns pertinentes, além de serem precedidas de gestões administrativas de entendimento e diálogo. 3 - O Flamengo foi convocado e atendeu à solicitação de comparecimento a uma reunião informal, com pauta indefinida e não regimental, a ser realizada na sede da C.B.F. no dia 20 de maio de 2003. 4 - Na reunião, o Flamengo reafirmou seus princípios de cumprimento às leis em vigor e contrário ao confronto como forma de oposição, coação ou demonstração de descontentamento. 5 - Interpreta o Flamengo ser uma medida preventiva a manifestação coletiva da reunião, com um único objetivo de não transgredir a legislação em vigor pelos clubes que detêm o mando de campo na próxima rodada do Brasileiro. 6 - O Flamengo preservando seus princípios e história sempre acatou determinações de entidades pertinentes desde que regimentalmente constituídas e com observância de seus preceitos estatutários e obrigações com a Nação. 7 - Espera o Flamengo que, através de diálogo e do bom senso, possam ser inalterados todos os compromissos desportivos e comerciais que o clube detém. 8 - Por último e em consequência, declara o Flamengo, estar apto e determinado a cumprir com suas obrigações de qualquer ordem e, caso seja impedido de fazê-lo, responsibilizará quem de direito. Sede da Gávea, 21 de maio de 2003 Artur Rocha Neto Presidente em Exercício.