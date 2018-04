Diretoria do Fluminense faz reunião após as críticas de Fred

A frustração no Fluminense pela ausência do time na Copa Libertadores do ano que vem se transformou em tensão e expectativa a partir das declarações de Fred, no último domingo, de que não existe planejamento e que o clube deve viver um 2015 muito difícil, com menos recursos no futebol. Ele acredita que boa parte do atual elenco será desfeito. Após a vitória sobre o Corinthians por 5 a 2, no estádio do Maracanã, o centroavante afirmou também que não recebe o pagamento pelos direitos de imagem há 20 meses.

Nesta segunda-feira, dirigentes se reuniram para discutir a repercussão do desabafo de Fred. Antes, ficou decidido que a reapresentação dos jogadores, inicialmente prevista para esta terça, foi adiada para quarta. Até o início da noite desta segunda, ninguém da diretoria falou sobre a crise nas Laranjeiras.

Há o temor de que os torcedores que realizaram protesto na frente da sede do clube, no último sábado, voltem para nova manifestação, principalmente depois que Fred os classificou como "imbecis".

A diretoria avalia se vai ter condições de renovar o contrato de alguns nomes de peso da equipe como Diego Cavalieri, Gum, Valencia, Diguinho e Carlinhos. Este definiu, porém, que não tem a intenção de continuar nas Laranjeiras. Uma possível debandada do Fluminense estaria relacionada ao recuo da patrocinadora oficial do clube nos investimentos do futebol do clube.