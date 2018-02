Diretoria do Fluminense reduz o grupo de jogadores Depois da má campanha na Taça Guanabara, a diretoria do Fluminense optou por reduzir o grupo, e agora, o técnico Joel Santana trabalha com 28 jogadores. No total, quatro atletas deixaram a equipe de profissionais. O zagueiro Fernando Souza, o meia Marfori e o atacante Osmar, que apareceram como promessas de craques nas Laranjeiras, voltaram ao time de juniores. Já o defensor Douglas foi devolvido para a Cabofriense. A justificativa apresentada pela diretoria tricolor foi a de que, desde o início do ano, a intenção era trabalhar com no máximo 28 jogadores entre os profissionais. Mas, após a chegada de 17 reforços, o grupo chegou a ter 32 atletas.