Diretoria do Grêmio chega a acordo e deve renovar com Douglas no início de 2017

Um dos destaques do clube no título da Copa do Brasil, o meia Douglas está a um passo de renovar com o Grêmio. O clube tricolor aguarda o empresário do jogador no dia 2 de janeiro para oficializar a renovação até o fim de 2018.

O contrato pretendido teria valorização salarial e cláusula para renovação automática. O empresário do jogador, Bruno Paiva, é esperado pelo clube para assinar os documentos referentes ao novo contrato de trabalho.

Douglas tem seus direitos econômicos ligados ao Monte Azul, do interior de São Paulo, e o vínculo atual com o Grêmio ia até o final deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais seis meses, caso as três partes concordassem.

Aos 34 anos, Douglas conquistou a torcida gremista e o técnico Renato Gaúcho com suas características de um tradicional armador, finalização e espírito de liderança. O meia atuou em mais de 60% das partidas do Grêmio em 2016. Foram 57 jogos do camisa 10, com oito gols marcados no Campeonato Gaúcho, Copa Sul-Minas-Rio (atual Copa da Primeira Liga), Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.