Diretoria do Guarani negocia a contratação do zagueiro Anderson, do Grêmio

O prazo para a inscrição de novos jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - se encerra nesta sexta-feira e a diretoria do Guarani corre contra o tempo para fechar a contratação de pelo menos um zagueiro. O nome de Anderson, do Grêmio, é o que está mais próximo de ser anunciado.

Anderson tem 22 anos e foi promovido ao elenco profissional do Confiança-SE em 2015. Antes de se transferir para o Grêmio, no final do ano passado, defendeu o Guarani-MG em 2016. Nesta temporada, o zagueiro disputou apenas uma partida oficial, contra o São Luiz, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

A diretoria alviverde está em busca de pelo menos um zagueiro desde a saída de Willian Rocha para o Nagoya Grampus, do Japão - mesmo destino que teve o atacante Jô, do Corinthians. A dupla titular é formada por Lucas Kal e Fernando Lombardi, mas o técnico Umberto Louzer só tem os jovens Philipe Maia e Heitor como opções.

O elenco bugrino se concentra para a partida deste domingo contra o Rio Claro, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 10.ª rodada da Série A2. Com 18 pontos, o Guarani é o vice-líder - atrás apenas do São Bernardo, que tem 21.