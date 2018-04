Diretoria do Hull City renova contrato do técnico Steve Bruce

A diretoria do Hull City anunciou nesta quarta-feira que vai renovar o contrato do técnico Steve Bruce "nas próximas 24 horas". Bruce, responsável por devolver a equipe à primeira divisão do futebol inglês, tem vínculo somente até o fim da atual temporada europeia.

O treinador assumiu a equipe em 2012 e, sob seu comando, o Hull City obteve os melhores resultados de sua história, a começar pelo retorno à elite, ao fim de sua primeira temporada à frente do time.

Um ano depois, Steve Bruce levou o time a primeira final da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal. Apesar da derrota na decisão, o Hull City garantiu vaga em uma competição europeia, a Liga Europa, pela primeira vez.

Na atual temporada, o Hull City ainda tenta repetir os feitos dos últimos anos. Irregular, ocupa apenas a 15ª colocação do Campeonato Inglês, próximo da zona de rebaixamento. Mas isso não impediu que a diretoria do clube garantisse a renovação do treinador.