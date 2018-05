Diretoria do Inter proíbe entrevistas até domingo

"É uma forma de preservar os atletas e de manter o foco no Santo André. Será uma partida muito difícil. É um time que ainda luta para não cair e teremos que ter cuidado. A insistência da imprensa em trazer a questão do jogo do líder do campeonato pode ser prejudicial para nossa concentração", avaliou o dirigente. "Vamos vencer o Santo André antes de pensar nos outros resultados".

No início da semana, o Inter chegou a pedir dignidade ao Grêmio, que, em tese, pode facilitar a vida do Flamengo, perdendo o jogo e dando o título aos cariocas. Apesar de este ser o desejo de boa parte dos torcedores gremistas, o presidente do Grêmio, Duda Kroeff, o técnico Marcelo Rospide e os jogadores afirmam que jamais entrarão em campo para perder.

Por causa da decisão da diretoria, somente o técnico Mário Sérgio dará entrevistas à imprensa após o treino de sexta-feira.