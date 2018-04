Diretoria do Livorno anuncia demissão do técnico Davide Nicola LIVORNO - A diretoria do Livorno anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Davide Nicola em razão da série de resultados ruins da equipe, que a leva a ocupar apenas a 19ª colocação no Campeonato Italiano, na zona de rebaixamento. O nome do seu substituto ainda não foi definido.