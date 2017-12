Diretoria do Palmeiras ainda busca mais reforços para 2016

Na temporada passada o Palmeiras contratou 25 jogadores e fez uma reformulação completa do elenco. Agora, com o ano apenas começando, a diretoria já chegou a sete reforços e vê o grupo mais forte para a disputa das primeiras competições do calendário: a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista. No mercado da bola, o time começa 2016 acelerado.

Os reforços vieram para todos os setores do campo: o goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, o volante Rodrigo, os meias Régis e Moisés e o atacante Erik. Isso não significa que a diretoria não está de olho no mercado, pelo contrário. Apesar de ver o grupo fortalecido, mais jogadores podem chegar.

Uma das prioridades é manter o atacante Rafael Marques, que tem acordo verbal com o Palmeiras e já manifestou seu desejo de ficar. Ele pertence ao Henan Jianye, da China. O clube também foi atrás de um volante, mas as negociações com Jean e Rithely fracassaram.