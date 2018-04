Diretoria do Palmeiras avalia recurso contra arbitragem

O Palmeiras culpa a arbitragem pela derrota por 2 a 1 para o Inter, neste domingo, em Porto Alegre. O juiz Wagner Tardelli anulou um gol legítimo de Makelele quando o jogo ainda estava 0 a 0, e complicou a classificação do Palmeiras para a Libertadores. Como o time alviverde já havia sido eliminado da Copa do Brasil (pelo Ipatinga) por outro erro grosseiro da arbitragem, a diretoria se vê vítima de um complô. O vice-presidente Gilberto Cipullo disse que não tem como provar isso, mas levantou suspeita ao lembrar fatos como a suspensão de Valdivia, por cinco jogos no final do campeonato, e um efeito suspensivo para o Flamengo mandar no Maracanã o jogo deste domingo contra o Atlético-PR. Veja também: Crônica de Inter 2 x 1 Paraná Nesta segunda-feira, a diretoria se reúne para analisar se vale a pena entrar com uma representação oficial contra Tardelli e o assistente Roberto Braatz, que viu impedimento num lance em que Makelele tinha posição normal - dois jogadores do Inter davam condição legal quando o volante palmeirense fez o gol aos 35 minutos do primeiro tempo. "Não vou dizer aqui que o Palmeiras fez uma grande partida. Não fez. Mas até aquele lance, estávamos muito bem", disse o técnico Caio Júnior. "A anulação do gol abalou nossa equipe. O Pierre, um dos mais abalados, acabou sendo expulso num lance bobo." Com Fernandão, o Inter abriu o placar quatro minutos depois do gol anulado de Makelele. Até nesse lance Caio Júnior viu erro da arbitragem. "Houve falta clara no Dininho", reclamou. "O chato é que eu gosto do Tardelli e do Braatz. Eu os considero pessoas corretas. Mas eles erraram contra a gente." O técnico, normalmente muito sereno, perdeu a calma no intervalo e foi reclamar com Tardelli e Braatz, acompanhado pelos atacantes Edmundo e Rodrigão. O policiamento precisou entrar em campo para fazer um cordão de isolamento em torno do trio de arbitragem. "Dois jogadores davam condição para o Makelele fazer o gol, a TV mostrou", gritava o treinador palmeirense. "Não pode errar assim! É jogo decisivo pra gente." Constrangidos, o árbitro Wagner Tardelli e Roberto Braatz ouviam em silêncio. Ainda no intervalo, houve confusão nos vestiários. Um segurança do Inter afirmou ter visto Tardelli entrando no vestiário do Palmeiras. O árbitro se irritou com a acusação, que chamou de "mentirosa", e falou que não daria reinício ao jogo enquanto não fosse detido o tal segurança. Tardelli atrasou o reinício do jogo por dez minutos - e acabou recomeçando o jogo de qualquer forma. Coube ao zagueiro Dininho fazer as acusações mais pesadas contra o árbitro. "O Tardelli é um prepotente. Ele passou o jogo inteiro mandando a gente calar a boca." Rodrigão, autor do único gol palmeirense, em uma bela bicicleta, foi mais comedido. "Não posso falar tudo o que penso. No futebol, manda quem pode, obedece quem tem juízo." O fato é que a derrota complicou demais o Palmeiras, que precisará vencer o Atlético-MG na última rodada, no Palestra Itália, além de torcer por tropeços dos rivais. "Não vamos jogar a toalha", prometeu Caio Júnior. A classificação para a Libertadores é uma obsessão para a diretoria, ciente que a vaga pode resultar em contrato de patrocínio maior a partir de janeiro. Eventual participação no torneio vai também nortear o planejamento para 2008. Se o time conseguir a vaga, o investimento será pesado já em janeiro, para lutar pelos títulos do Paulistão e do torneio sul-americano. Sem a vaga na Libertadores, a diretoria concentraria suas fichas no Brasileirão. "Uma coisa é certa: estamos pensando grande", avisa o vice-presidente Gilberto Cipullo. Ele e os demais diretores - Savério Orlandi, Genaro Marino e Toninho Cecílio - já sondaram vários jogadores para 2008. Um deles foi o argentino Riquelme, como revelou a Agência Estado na semana passada. "De fato, entramos em contato com o empresário do Riquelme", disse Cipullo. A contratação seria custeada por investidores. Mas quando Daniel Bolotnicoff, procurador do craque argentino, disse quanto custaria a contratação dele, o Palmeiras desistiu do negócio: US$ 5 milhões (R$ 8,9 milhões) por seis meses, entre o empréstimo junto ao Villarreal e os salários de Riquelme. As posições carentes para o Palmeiras ainda são as laterais, o meio-campo e o ataque. Dentre os nomes especulados estão os do lateral-direito Wagner Diniz, do Vasco, e do lateral-esquerdo Junior César, do Fluminense. O primeiro tem 24 anos e contrato até o fim de 2008, mas já teria manifestado desejo em jogar no Palmeiras. O segundo tem 25 anos e está com o contrato no fim, mas disse nesta semana que deseja renovar com o Fluminense. Cipullo não nega nem confirma interesse pelos jogadores. "Só vamos falar de contratações depois do Brasileiro." Para o meio-de-campo, os favoritos são Gonzalo Fierro, do Colo-Colo, e Carlos Villanueva, do Audax. As negociações estão em andamento, admite a diretoria. No ataque, Alex Mineiro, do Atlético-PR, é dado como certo por alguns conselheiros, mas Cipullo admite apenas o interesse nele. "O Alex Mineiro é um jogador que interessa, mas não temos nada fechado com ele." Gastón Fernandez, do San Lorenzo, foi oferecido e já recusado. E a Portuguesa não libera Diogo por menos de R$ 15 milhões. "Está difícil encontrar jogadores promissores no Brasil. Quando surge um bom, o clube logo joga o valor dele lá no alto, impossibilitando uma transação interna. O bom jogador acaba indo direto para o exterior", diz Cipullo.