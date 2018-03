Diretoria do Palmeiras não esquece noitadas A vitória sobre o São Gabriel por 4 a 0 não foi suficiente para a diretoria do Palmeiras relevar as noitadas de alguns jogadores e nesta quarta-feira, após o jogo o técnico Jair Picerni anunciou novidades. ?Isso vai ser averiguado pela parte diretiva, mas se realmente saíram três dias seguidos antes do jogo do Paulista foi demais?, disse o treinador. Perguntado se vai haver sindicância, o técnico tentou responder no bom humor. ?Vai ter CPI.?