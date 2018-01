Diretoria do Palmeiras nega que mandará dinheiro ao Barueri A diretoria do Palmeiras negou, nesta segunda-feira, que mandará dinheiro para o Grêmio Barueri vencer o Bragantino (adversário direto na briga por uma vaga nas semifinais), na última rodada do Paulistão, como teria sido sugerido pelo técnico Caio Júnior no domingo. O gerente de Futebol do clube, Toninho Cecílio, afirmou que tem certeza da integridade dos atletas do Barueri para a partida em Bragança Paulista, na próxima quarta. "Não tem nada de ajuda. Temos que nos concentrar no jogo contra o São Bento (em Sorocaba) e fazer a nossa parte. O Barueri tem jogadores responsáveis e vão jogar de igual para igual contra o Bragantino. Mesmo sabendo que é difícil ganhar lá em Bragança", disse o dirigente, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Para se classificar às semifinais do campeonato, e ter o Santos como rival, o Palmeiras precisa somar mais pontos que o Bragantino na última rodada. Caso as duas equipes ganhem ou percam, a decisão será no saldo de gols e neste momento o time do interior leva ampla vantagem (17 a 11). Toninho falou ainda da questão envolvendo o atacante Edmundo, que declarou após o jogo de domingo que está pensando em se aposentar antes do final desta temporada. "Há um respeito muito grande pelo Edmundo. Não há um sentimento de que ele é descartável. Estou todos os dias na Academia de Futebol e à disposição para conversar com ele", afirmou. O atacante, que tem contrato assinado até 31 de dezembro deste ano, está suspenso da partida contra o São Bento e, se não levar a sério a sua idéia de parar, poderá jogar novamente apenas daqui um mês, caso o Palmeiras seja eliminado no Paulistão - a estréia no Brasileirão será no dia 13 de maio contra o Flamengo. Há também uma proposta para jogar no New York Red Bulls, time da liga norte-americana, que será estudada pela diretoria.