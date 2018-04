Diretoria do Palmeiras pode renovar com Edmundo

Uma grande reviravolta pode acontecer no caso Edmundo: a diretoria já cogita renovar o contrato do veterano, de 36 anos. O assunto era tabu entre os dirigentes, mas o lobby dos jogadores e até do técnico Caio Júnior têm dado resultado. O argumento dos "pró-Edmundo" é que a experiência dele na Libertadores pode ser importante. O martelo sobre a permanência (ou não) do jogador será batido na semana que vem. "Nunca falei que a renovação do Edmundo não era interessante para a gente", disse o vice-presidente Gilberto Cipullo, que tem uma estratégia para lidar com a situação: "A idéia seria fazer um contrato de seis meses." Ou seja: só para a disputa da Libertadores. Cipullo riu dos boatos que davam conta que era ele quem fazia oposição à permanência do atacante no clube. "Conheço o Edmundo desde 93. Eu era diretor na primeira passagem dele pelo Palmeiras. Nunca tivemos problema." Edmundo já declarou várias vezes que deseja renovar com o Palmeiras. O que pesa contra é a idade. Com 36 anos, o atleta destoa do planejamento traçado para 2008. "É óbvio que todos desejam jogador jovem, com poder de gerar lucro", reconheceu Cipullo. "Mas o ideal é conciliar juventude e experiência." Além de Edmundo, o Palmeiras já tem outros dois jogadores com mais de 30 anos: o goleiro Marcos (34) e o zagueiro Dininho (32). Em janeiro, outro trintão deve se juntar ao grupo: o atacante Alex Mineiro (32), do Atlético Paranaense. Pessoas ligadas ao jogador dão a transferência como certa, mas Cipullo garante não ter nada assinado. Time Indefinido Caio Júnior espera a absolvição de Valdivia para escalar a equipe. O técnico, que já não poderá contar com o volante Pierre (suspenso), disse que pretende escalar "um time rápido, já que o adversário tem muita velocidade". O treinador admitiu que pode escalar Valdivia, Edmundo e Caio juntos, com Rodrigão no ataque e dois volantes (Makelele e Wendel). Martinez sairia do time. Esgotados Não há mais ingressos para o jogo com o Atlético Mineiro, domingo, no Palestra Itália. Acabaram até as entradas de cadeiras numeradas. Mas cambistas fazem a festa na porta do estádio, na rua Turiassu. Traffic O dirigente admite que a empresa de J. Hawilla será parceira em algumas contratações, mas lembra que não haverá exclusividade - a Traffic poderá comprar jogadores para outros clubes. "O Hawilla vai investir, assim como outros parceiros nossos. Mas não serão R$ 40 milhões como tem sido falado. Quem me dera...", disse Cipullo.