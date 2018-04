Diretoria do Palmeiras promete prêmio de R$ 20 mil pela vitória contra o Corinthians

SÃO PAULO - O presidente Arnaldo Tirone falou diversas vezes que ia fazer de tudo para evitar que o Corinthians fizesse festa em cima do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. E pelo menos no quesito financeiro o dirigente parece estar decidido a motivar o elenco. Ele vai oferecer aos atletas um bicho de R$ 20 mil para vencer o Timão, dez vezes mais do que a premiação por vitória – os bichos variam de R$ R$ 1 mil a R$ 2 mil.

“Estamos analisando para saber o valor exato que vamos pagar. Cada partida é uma partida e temos de reconhecer a luta desses jogadores”, disse Tirone, que não quis confirmar o valor. “O valor (R$ 20 mil) é elevado, temos de conversar para ver se é justo para os jogadores.”

O vice-presidente de futebol Roberto Frizzo especialista em usar metáforas, não titubeou em soltar mais uma pérola para confirmar que o bicho será gordo para os palmeirenses derrotarem os corintianos.

“A premiação tem de ser proporcional à dificuldade da ação. É natural que comprem um peru GG, daqueles que nem cabem no forno de casa e você precisa assar na padaria, ao invés de um P. É justo darmos uma bonificação”, afirmou o dirigente, que foi além. “O bicho é de acordo com o tamanho da grandeza do jogo. Em vez de coala, teremos um bicho dragão.”

Os jogadores ganharam folga ontem e se reapresentam hoje para os treinos de uma semana que acabou se transformando em uma das mais importantes para o time na temporada.

Com a vaga garantida na Sul-Americana, o único objetivo passou a ser tentar impedir que o grande rival conquiste o título. A diretoria e o Felipão evitam polêmicas e vão pedir para que os atletas façam o mesmo. A ordem é não provocar o rival.

“Vamos jogar mais um jogo do campeonato onde nossa responsabilidade é somar os três pontos. Podia ser o Avaí, Figueirense...”, disse o treinador, que lembrou: “O Corinthians pode ser campeão até perdendo ou empatando com a gente. Não podemos pensar nisso.”

Mas vai ser difícil convencer os atletas de que este é apenas mais um jogo. Ao término do clássico contra o São Paulo, ainda no gramado, Valdivia deixou claro que conta as horas para encarar o Timão.“Agora é questão de honra. A gente precisa ganhar do Corinthians de qualquer maneira.”

A palavra mais usada entre os jogadores é dignidade. Por tudo o que aconteceu com a equipe na temporada, despedir-se do ano com uma vitória diante do Corinthians seria uma forma de amenizar o sofrimento. “É uma forma de fazer a torcida ter um pouco de alegria”, disse Assunção.