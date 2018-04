Diretoria do Palmeiras sofre para contratar reforços

O Palmeiras chegou, por exemplo, a procurar o meia Wagner, que estava no Gaziantepspor, da Turquia, mas não teve sucesso na investida - o Fluminense acabou fechando a contratação do jogador. Assim, mesmo com os esforços da diretoria palmeirense, o clube ainda não conseguiu nenhum dos reforços pretendidos para 2012.

"A ideia é trazer três ou quatro jogadores, para robustecer o grupo e para dar equilíbrio e tranquilidade", explicou o vice-presidente do Palmeiras, Roberto Frizzo. Mas ele próprio admitiu a dificuldade para contratar. "O grande problema é que hoje o jogador tem vários donos, as negociações são sempre muito tumultuadas."

Um dos jogadores pretendidos pelo Palmeiras é um exemplo dessa divisão citada por Frizzo. O lateral-esquerdo Juninho, que vem se destacando pelo Figueirense na disputa do Brasileirão, tem os direitos divididos em três partes: 50% é do Audax (antigo time Pão de Açúcar), 35% é do BMG e 15% é do empresário Eduardo Uram.

Além de Juninho, outros dois laterais estão nos planos do Palmeiras: Jonas, do Coritiba, e Paulinho, do Atlético-PR. A diretoria palmeirense também tem interesse na contratação do atacante Taison, atualmente no Metalist, da Ucrânia. Mas, assim como todos os outros pretendidos, está difícil para conseguir fechar negócio.