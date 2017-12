Diretoria do Palmeiras tenta manter elenco A diretoria do Palmeiras vai deixar de lado a festa pelo acesso e pelo título da Série B à primeira divisão para começar a definir, a partir desta segunda-feira, o futuro da equipe. "Primeiro vamos comemorar a volta à primeira divisão. Vamos pensar nisso a partir de segunda-feira", disse neste domingo o diretor de futebol Mário Giannini, no desembarque no aeroporto de Cumbica. Agora, começa a luta para reforçar o elenco que disputará o Campeonato Paulista de 2004. O primeiro nome da lista, sem dúvida, é Jair Picerni. Ele tem contrato até dezembro, mas há comentários de que tem uma proposta do futebol do Japão. Ele nega, mas é certo que, por sua conquista a partir de uma situação adversa, o treinador não deve escapar do assédio de outros clubes. No time, o setor mais "vulnerável" ao ataque de outros clubes é a defesa, pois só o zagueiro Leonardo tem contrato longo. Os laterais Baiano e Lúcio e zagueiro Daniel têm acordos com o Palmeiras até o fim do ano. Lúcio deve ser uma das prioridades da diretoria, pois o Corinthians já manifestou interesse. "Mas só saio do Palmeiras se não me quiserem", avisou o jogador. Baiano não esconde que vê com bons olhos a possibilidade de renovar contrato. Ele quer ficar como forma de retribuir a oportunidade que teve, pois passava por momentos difíceis no Las Palmas, da Espanha, quando o Palmeiras foi buscá-lo. O último da lista de renovações urgentes é o meia Elson. O jogador, que veio do Ituano por empréstimo, tem contrato até o fim do ano. Fico - Mas o torcedor poderá respirar aliviado quando o assunto é o atacante Vágner Love. "Eu não vou sair do time em 2004", adiantou o jogador, que já renovou seu contrato até 2006. Segundo ele, seu objetivo é permanecer no Palmeiras no ano que vem para ganhar experiência. "Sou bem novo e tenho bastante tempo de futebol pela frente. Não preciso ter pressa de sair ou ir para o exterior.?