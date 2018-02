Diretoria do Real pede explicações a Capello após derrota Ramón Calderón, presidente do Real Madrid, e Pedja Mijatovic, diretor esportivo do clube, realizaram nesta segunda-feira uma reunião com o técnico Fabio Capello, na qual analisaram o mau momento da equipe, após a derrota para o La Coruña, e buscaram soluções. A segunda derrota consecutiva no Campeonato Espanhol provocou uma crise na equipe merengue. Calderón, Mijatovic e Franco Baldini, secretário técnico da equipe, mantiveram uma longa reunião com Capello, que não dirigiu o treinamento desta segunda-feira. A reunião, de aproximadamente uma hora de duração, não contou com a presença de nenhum jogador. Capello não conversou com a equipe no vestiário após a derrota e nem na viagem de volta a Madri. Após a reunião, Calderón e Mijatovic não quiseram dar declarações.