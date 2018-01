Diretoria do Santos estuda fazer investida por dois jogadores nesta semana

A diretoria do Santos quer fechar nesta semana as contratações do meia Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense, e do equatoriano Cazares, do Atlético Mineiro. Por isso, o clube da Vila Belmiro pretende aproveitar o sorteio da Copa Libertadores, no Paraguai, para se reunir com os dirigentes destas equipes, que também vão disputar a competição continental.

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, estará em Assunção para acompanhar a definição dos grupos. O sorteio será na noite desta quarta-feira. Pelo equatoriano Cazares, o Santos estuda uma proposta em dinheiro e por Marcos Guilherme deseja oferecer em troca jogadores que não têm sido utilizados pelo técnico Dorival Júnior no time.

O Santos estuda não cometer ousadias para contar com esses dois reforços. O clube contratou o zagueiro Cléber, do Hamburgo, por aproximadamente R$ 7 milhões por 60% dos direitos econômicos e, por isso, irá com cautela nas duas investidas. O Atlético, por exemplo, não quer menos de R$ 14 milhões por Cazares, valor tido como muito alto pelos dirigentes santistas.