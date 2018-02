Diretoria do São Caetano anuncia volta do zagueiro Daniel A diretoria do São Caetano anunciou nesta quinta-feira um velho conhecido da torcida para reforçar a defesa na temporada. Trata-se do zagueiro Daniel, que estava no Palmeiras. Pelo clube do ABC, o jogador participou das campanhas dos vices da Copa João Havelange (2000), do Campeonato Brasileiro (2001) e da Copa Libertadores da América (2002). Em 2003, foi negociado com o time do Palestra Itália. Daniel, de 33 anos, teve a contratação pedida pelo técnico Dorival Júnior, que não pode contar com os zagueiros Neto e Kleber, suspensos. Até agora, a dupla de zaga vem sendo formada por Thiago e Maurício. Na vitória sobre a Ponte Preta, porém, o sistema defensivo não teve muito trabalho. Foi o segundo triunfo do time em três rodadas - antes, havia batido o Guaratinguetá, também no Anacleto Campanella. "É muito importante conquistar vitórias agora porque estamos no início de um trabalho e os times estão todos no mesmo nível. Estamos no caminho certo para realizar uma grande temporada?, assegurou Júnior. No próximo domingo, o São Caetano fará o clássico contra o arqui-rival Santo André, às 17 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela quarta rodada do campeonato.