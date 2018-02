Diretoria do São Paulo: sem pressa A derrota para o Palmeiras ? a terceira seguida ? não fará com que o São Paulo apresse seus planos de contratações. A idéia é continuar procurando sem precipitação jogadores que possam resolver os problemas do time. E pode ser até que nada mude. O time só terá dinheiro para gastar se consumar a venda de Luís Fabiano, o que ainda não se concretizou. O Barcelona, um dos interessados, contratou o sueco Larsson, do Celtic, e tem interesse em Eto?o, do Mallorca, e Bernardo Corradi, da Lazio. São os rivais de Luís Fabiano em uma possível transferência. Sem dinheiro, a diretoria busca jogadores em final de contrato, sem custos. Para isso, aumentou o teto salarial de R$ 50 mil para R$ 80 mil, o que é muito pouco para contratar Renato, por exemplo, que ganha R$ 150 mil no Santos. Amoroso tem sido oferecido a vários clubes, mas não entusiasmou os diretores do São Paulo. E Tcheco declarou nesta segunda, em Curitiba, que fica até o final do ano na Arábia Saudita.