Diretoria do União promete desmanche Após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do União São João promete fazer uma "limpa" no atual elenco. Segundo o diretor de futebol do clube, Antônio Carlos Belotto, o time precisa começar uma nova vida em 2004. "Muita gente vai sair do União, pois queremos começar tudo do zero no ano que vem", disse o dirigente em entrevista à Rádio Clube Araraense. Ele, porém, preferiu não revelar os nomes que serão dispensados. Um dos vestígios que evidencia esse futuro desmanche no União é o silêncio, após rebaixamento, entre jogadores e diretoria. "Realmente ainda não conversamos com a diretoria após o jogo com o Brasiliense (3 a 0, que resultou no descenso). Estamos muito tristes por essa situação e nos próximos dias deveremos conversar com o presidente (José Mário) Pavan", respondeu o veterano João Paulo, ex-Guarani e Corinthians. No sábado, o União, lanterna, com 16 pontos, jogará contra o Paulista, em Araras, apenas para cumprir tabela. Sem cinco titulares - Félix, Flávio, Valdo, Viton e Juliano - o técnico Play Freitas deve promover alguns juniores.