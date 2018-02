Diretoria do Vasco admite negociar Morais com o Boca O vice-presidente de futebol do Vasco, José Luis da Silva Moreira, revelou nesta segunda-feira que o clube está disposto a negociar o meia Morais, um dos principais jogadores do elenco, com o Boca Juniors, que se prepara para a disputa da Libertadores. Segundo o dirigente, o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial dos argentinos. No entanto, dificilmente Morais permaneceria no elenco caso uma quantia satisfatória fosse oferecida. "Se eles têm interesse em contratá-lo, vamos conversar. Se o negócio for bom para ambas as partes, vamos analisá-lo." Com 22 anos, Morais chamou a atenção dos estrangeiros depois do bom desempenho no Brasileirão do ano passado, em que ajudou o Vasco a ficar na 6.º posição. Além do Boca, mais três times demonstraram interesse no atleta: Gimnastic de Tarragona, da Espanha, Red Bull Salzburgo, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia.