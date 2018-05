Diretoria do Vasco ainda procura reforço para o ataque O Vasco estaria negociando a contratação de um atacante que atuou por um time de São Paulo na Série B do Brasileiro de 2009. O nome do atleta está sendo mantido em sigilo pela diretoria, mas o negócio só deve vingar se o clube não conseguir o reforço de Bruno Paulo, que pertence ao Flamengo e é a prioridade vascaína para o ataque.