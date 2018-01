Diretoria do Vasco confirma contratação do meia Nenê

Dono do pior ataque do Brasileirão, o Vasco resolveu reforçar seu setor ofensivo. Para tanto, confirmou nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante Nenê, ex-Paris Saint-Germain, e está perto de oficializar o acerto com o atacante Jorge Henrique, do Internacional.

Nenê já está em São Januário, onde fez exames médicos nesta quarta. Ele deve finalizar os testes nesta quinta, quando assinará contrato. A diretoria vascaína não revelou de quanto tempo será o vínculo do reforço. Ele será apresentado oficialmente logo após o treino desta quinta.

Nenê, com 34 anos, dará maior experiência ao setor ofensivo do Vasco, que vem desempenhando fraco rendimento neste Brasileirão. Com apenas oito gols, o time carioca tem o pior ataque da competição, atrás até do Joinville, que tem nove e ocupou a lanterna durante a maior parte deste Brasileiro até agora.

Antes de voltar ao Brasil, o jogador estava defendendo a camisa do West Ham, na Inglaterra. Passou ainda por PSG, Monaco, Mallorca e Al-Gharafa, do Catar, entre outros, no futebol estrangeiro. No Brasil, já vestiu o uniforme do Santos, Palmeiras e do Corinthians, na base.

Jorge Henrique, por sua vez, aguarda o fim da negociação entre Inter e Vasco para ser incluído no elenco carioca. De acordo com a diretoria gaúcha, o futuro do jogador deve ser oficializado nesta quinta-feira.