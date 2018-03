Diretoria exige São Paulo vencedor Já passou do tempo de o badalado time do São Paulo começar a jogar futebol e entusiasmar seu torcedor e seus diretores, que perderam a paciência. Neste domingo, contra o Paraná, às 18 horas, no Morumbi, a equipe entrará em campo pressionada pela vitória. E, seguramente, com muita cobrança. "Acho que vai haver pressão, a cobrança será forte por causa dos últimos resultados", reconheceu o atacante Reinaldo, que não vive boa fase. Um novo tropeço não será "digerido" pelo torcedor. Afinal, o time, que tem jogadores renomados, como Kaká, Ricardinho, Luís Fabiano e Rogério Ceni, está longe das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e vem amargando seqüência de insucessos. Perdeu o título paulista para o Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil, na quinta-feira, pelo Goiás, que está nas últimas posições do Nacional. Os dirigentes admitem que a comparação com o Real Madrid, feita no fim do ano passado, foi ridícula, mas, por outro lado, acham que a equipe tem potencial para apresentar um futebol muito mais convicente que nos últimos jogos. "O potencial desse elenco não tem se mostrado nos resultados", afirmou Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. O dirigente pôs em dia os direitos de imagem que estavam atrasados e acha que a indenfinição em relação ao novo técnico não serve de desculpa. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa definiu como decepcionante a atuação do São Paulo contra o Goiás e avisou que espera melhora no rendimento. O meia Kaká, que ainda não voltou à melhor forma, sabe que, se não jogar bem, voltará a ser vaiado.