Diretoria garante Zetti na Ponte Preta O que era para ser um simples almoço, nesta terça-feira, para definir futuras ações com o time da Ponte Preta se transformou numa grande nuvem de fumaça e gerou especulações sobre a saída do técnico Zetti. Diante do clima pesado no clube, a diretoria se pronunciou oficialmente, garantindo a permanência do técnico, pelo menos, para o jogo contra o Brasiliense, no domingo, na Boca do Jacaré, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Não existe nada de mudança. Normalmente a gente faz um jantar de terça-feira, mas resolvemos antecipar e este fato criou uma série de especulações", explicou o diretor de futebol, Ricardo Koyama. Ele representou o clube ao lado do vice-presidente, Marco Antônio Eberlin, com Zetti e o gerente de futebol, Ronaldão de Jesus, pela parte técnica. "O Zetti ainda não teve tempo de mostrar seu trabalho", reafirmou o dirigente. Talvez não tenha tantas oportunidades porque o time está em queda vertical na tabela de classificação. Sem vencer há cinco jogos e tendo perdido seus últimos quatro jogos, a Ponte Preta caiu da liderança para a quinta posição, com 33 pontos. "A diretoria sabe como eu penso, como eu trabalho e está à vontade para ver o melhor para o clube", comentou o técnico. Ele também ganhou a chance de escalar o centroavante Kahê, que segundo Hugo Palaia, diretor de futebol do Palmeiras, que detém seu atestado liberatório, já está negociado com o Borussia Mönchengladbach, por US$ 1,4 milhão. A Ponte deve receber US$ 250 mil pela negociação, mas só vai liberar o jogador após receber seu dinheiro. Kahê deve se despedir no domingo, embora tenha contrato até final do ano com o time campineiro. O zagueiro Rafael Santos, suspenso com três cartões amarelos, é a única baixa. Ele será substituído por Thiago Matias. A novidade será o retorno do meia Evando, afastado do jogo contra o Corinthians devido uma virose estomacal que o deixou frágil fisicamente.