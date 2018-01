Diretoria não se pronuncia sobre Argel A diretoria do Palmeiras não quis se pronunciar oficialmente sobre o que vai acontecer com o zagueiro Argel, que foi desligado do elenco pelo técnico Marco Aurélio. "A decisão será anunciada amanhã", revelou o diretor de futebol do clube, Américo Faria. Já o treinador desconversou sobre a possibilidade de reintegrar o jogador. "O caso foi passado para a diretoria, mas acho que o grupo vai ficar mais unido com essa decisão", disse, lacônico.