Dirigente admite interesse do Olympique de Marselha em Marcelo Bielsa

SÃO PAULO - Com a iminente evolução de Paris Saint-Germain e Monaco no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha pretende começar a temporada de 2014/2015 a altura dos rivais. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o diretor esportivo José Anigo, admitiu que há conversas do clube com o técnico Marcelo Bielsa, para assumir a equipe a partir de julho deste ano.

Mesmo dizendo que não há "absolutamente nada" acertado entre o clube e o treinador, o dirigente admitiu o contato e acrescentou que outros nomes também foram procurados. "Contatos foram feitos com outros treinadores, não só com ele. O Olympique precisa de um grande treinador e ele certamente é um deles", afirmou Anigo, que é o atual técnico interino do time, que ocupa a sexta colocação do Campeonato Francês.

Há alguns dias, Bielsa esteve na França e acompanhou a partida em que o Olympique derrotou o Ajaccio por 3 a 1, no estádio Velodrome. De acordo com o jornal Marca, o treinador argentino já acertou um acordo com a equipe pelos próximos três anos. A publicação ainda afirma que o técnico era a primeira opção do presidente do time francês, Vincent Labrune.

Aos 58 anos, Marcelo Bielsa está sem clube desde o final da temporada passada, quando o seu vínculo com o Athletic de Bilbao se encerrou. Com passagens também pelas seleções de Argentina e do Chile, o comandante, apelidado de 'El Loco' por seus esquemas táticos ofensivos, já foi procurado pela seleção peruana, além do Santos e do Palmeiras no ano passado. Porém, todas as propostas foram recusadas pelo argentino.