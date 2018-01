Dirigente ameaça desmontar Fluminense O presidente do Fluminense, David Fischel, ameaçou desmontar o elenco e a comissão técnica se o time for desclassificado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, as duas competições que disputa no primeiro semestre. A atitude do dirigente é uma conseqüência do vexame em Cuiabá, onde foi goleado pelo Juventude do Mato Grosso. "Se não tivermos receita, vou ter de demitir a maioria dos que trabalham aqui", disse o dirigente. O técnico Valdir Espinosa reagiu com ironia à declaração de Fischel. "Se sair daqui não há nenhum problema, tenho um dinheiro guardado para ocasiões como essa", brincou. O supervisor de Futebol, Paulo Angioni, disse ter ficado sabendo da posição do presidente por meio da imprensa. Para evitar o agravamento da crise, o Fluminense precisa vencer o Vasco, no domingo.