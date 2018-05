Dirigente apoia Michel Bastos e meia volta ao time do São Paulo

Principal alvo das críticas da torcida do São Paulo, o meia Michel Bastos foi cortado do jogo contra o Rio Claro, domingo, no Pacaembu, mas estará de volta ao time na quarta-feira, contra o Novorizontino, no Pacaembu. É o que garante o vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, que disse apoiar as reclamações do jogador contra a diretoria.

“Ele não ficou no banco por opção do Bauza. Quarta-feira estará de volta. Espero que esteja e que jogue sem nenhum problema. O jogador que não recebe tem o direito de reclamar mesmo”, disse o dirigente.

Como um dos líderes do elenco, Michel Bastos foi o responsável por avisar aos dirigentes que os atletas não dariam entrevista após o jogo contra o The Strongest, pela Libertadores, como forma de protestar pelo fato de não estarem recebendo os direitos de imagem e premiações antigas que ainda não foram quitadas. Com a derrota para o time boliviano, o zagueiro Lugano, ainda no vestiário, discutiu com o jogador, pois segundo ele, o acordo deveria ser desfeito e isso desagradou o meia.

“Teve uma divergência normal e já se entenderam. Acabou essa história. É troca de opinião e cada um tem a sua. Nós (diretoria) não interferimos, pois entendemos que é problema de vestiário e eles se entenderam”, assegurou Ataíde.

Sobre o atraso no pagamento de imagem, o dirigente também já avisou que está tudo resolvido. “O São Paulo pagou dezembro e está devendo 10 de fevereiro. Temos 10 dias de atraso. Mas asseguro que seja qual for a decisão do conselho para Globo ou Esporte Interativo, qualquer um dos dois dinheiro será usado para pagar os atletas e criaremos um fundo para não atrasar mais salário e prêmios. A decisão saindo na terça, quarta ou quinta a gente paga. Explicamos para os jogadores e não teve nenhuma restrição”, explicou.

O técnico Edgardo Bauza confirmou que Michel Bastos retorna ao time na quarta e contou que teve uma conversa com o atleta, onde o avisou que iria dar um descanso apenas para essa partida. “Falamos sobre os gritos que tiveram no jogo passado, que não entendemos o motivo. Decidi não levá-lo para o jogo, porque não o via bem. Preferi dar dois dias de descanso e temos um jogo na quarta, onde certamente ele será titular”.