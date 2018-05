Dirigente aposta em sucesso de Ralf no Corinthians O volante Ralf chegou ao Corinthians com um currículo pequeno e uma enorme concorrência por uma vaga de titular no meio-de-campo. Mesmo assim, o diretor de futebol Mário Gobbi elogiou o primeiro reforço apresentado para a próxima temporada e acredita que o jogador terá sucesso no Parque São Jorge.