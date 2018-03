Dirigente carioca não abre sigilos Alegando o direito constitucional de ir ao Supremo Tribunal Federal "sempre que achar por bem", o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Caixa D´Água Viana, se negou a abrir seus sigilos bancários e fiscal e também da Federação. Segundo Viana, a Constituição Federal deu poderes à CPI e que ele particularmente entende que houve "exarcerbação do direito constitucional da CPI, em querer legislar e interferir numa instituição de direito privado, que é a Federação". Mas o presidente da CPI, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), disse que a CPI "não vai concordar com o argumento de dirigentes que, como o senhor Eduardo Viana, usam recursos públicos numa instituição privada e não admitem a fiscalização da CPI".