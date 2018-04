Dirigente cobra resultado no S.Paulo O São Paulo hoje era um time aos pedaços. Em campo, só problemas: o meia Kaká e o lateral Belletti estão na seleção e o técnico Nelsinho Baptista tem dois jogadores contundidos, o lateral Rafael e o atacante Reinaldo, que ainda podem virar desfalque amanhã, contra o Guarani, às 20h30 em Campinas. Fora dele, o grupo recebeu hoje um "puxão de orelhas" do diretor de futebol José Dias, ainda inconformado com a derrota de virada por 3 a 2 para o Vasco. O médico Luiz Antônio Gaspar disse que Rafael sofreu uma torção no joelho direito e Reinaldo teve o mesmo problema no tornozelo direito. Segundo ele, somente amanhã seria possível avaliar as condições de cada um para atuar. Se o lateral, que é reserva de Belletti, não jogar, a situação de Nelsinho ficará tão complicada que ele já admite recorrer à opção a ser usada "em caso de emergência": o esquema 3-5-2, com Fábio Simplício na lateral e Jean como terceiro zagueiro. O ambiente, que já era pesado por causa das cobranças pela derrota para o Vasco e os problemas no time, ficou ainda mais tenso com a presença de Dias. "Ele veio ter uma conversa com os jogadores para alertar que a situação fica muito difícil quando se perde pontos em casa", contou Nelsinho, lembrando que o dirigente fez o mesmo no ano passado. Ninguém se rebelou quanto às queixas do dirigente, nem mesmo o goleiro Rogério Ceni, um dos mais prejudicados pela derrota para o Vasco, uma vez que tomou muitos gols em jogo que teve a presença do técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari. "O Dias tem razão", disse o jogador, que após a partida afirmara que o time se acomodou em campo e tomou a virada. "Demos brechas para ouvir o que ouvimos." O jogador não teme a possibilidade de jogar no 3-5-2. "Com consciência e capricho qualquer sistema pode ter bons resultados". As cobranças, no entanto, não ficaram restritas à defesa. Para Nelsinho os problemas de marcação contra o Jundiaí e o Vasco começaram na saída de bola do campo adversário. Por esse motivo, o objetivo contra o Guarani é não dar espaço. Entre os jogadores o discurso era o mesmo: aumentar a "pegada" e a atenção em campo. "Contra o Vasco fizemos dois gols e ficamos torcendo. É preciso que um jogador fale mais com o outro", disse o lateral Gustavo Nery. "Sei que ainda não estou na condição ideal, o que vou ter de conseguir na raça", afirmou o França. O jogador admite que os problemas de marcação não foram somente da defesa. "Precisamos matar a jogada dos adversários na frente." Sobre o esquema 3-5-2, o técnico ressaltou que deve utilizar o esquema se Rafael não se recuperar. "Realmente a contusão dele preocupa", admitiu Nelsinho, que escolheu Jean para ser titular porque o jogador pode atuar tanto como zagueiro como volante. Com Souza no lugar de Kaká, o meio-de-campo do time deve mudar. "São jogadores de características diferentes: o Kaká é um meia-atacante enquanto o Souza é um jogador de criatividade", avalia Nelsinho.