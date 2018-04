Dirigente confirma confiança do Barcelona em Rijkaard

O diretor esportivo do Barcelona, Aitor Begiristain, confirmou a confiança da equipe no trabalho de seu atual treinador, o holandês Frank Rijkaard, e negou ter feito contado com o técnico do Espanyol, Ernesto Valverde, para avaliar a possibilidade de contratá-lo em um futuro próximo. No intervalo do jogo da Copa do Rei contra o Alcoyano, o dirigente do Barça disse que a equipe catalã mantém plena confiança em Rijkaard e em seu corpo técnico, responsáveis por "recuperar as sensações" que fizeram do Barcelona um time campeão. Além disso, Begiristain negou categoricamente ter conversado com Ernesto Valverde, após o vice-presidente do Espanyol, Sebastián Javier, insinuar hoje que o Barça poderia ter se interessado no treinador. "Para ele é muito fácil. Que converse com seu próprio treinador. Comprovará que isto não é assim. De fato, tive a oportunidade de me encontrar com Valverde, mas não fizemos isto para evitar suspeitas", concluiu o dirigente.