Dirigente critica postura do Jundiaí Depois da derrota para o São Caetano por 4 a 2, no domingo, o supervisor geral do Etti Jundiaí, Marcos Bagatella, detectou o problema que está atrapalhando a equipe no Torneio Rio-São Paulo. "O time está com medo e já entra em campo assustado", avaliou o dirigente, sentindo que os jogadores estão sentindo o ?peso? de enfrentarem as principais clubes do País. O técnico Giba evita a polêmica, embora reconheça que o time esteve muito abaixo do esperado contra o São Caetano. Ele tem outra versão para o que está acontecendo com o grupo. "Nossos jogadores são muito jovens. Então, é natural que eles alternem boas e más apresentações. Mas temos no elenco vários jogadores em condições de atuar em qualquer time, como o Thiago, o Fábio Gomes, o Marcinho e o Nenê", defendeu o treinador. A esperança, agora, é a reabilitação diante do Bangu, no jogo de quarta-feira, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Para esta partida, a principal novidade é o retorno do meia Marcinho, que já cumpriu suspensão. Dedimar deve ter uma chance na lateral direita e, com isso, Fábio Vidal passaria para a lateral esquerda, substituindo Edson, que tem sido muito irregular.