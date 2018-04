Dirigente da Croácia é preso em Londres por suspeita de furto

Um mal-entendido marcou a chegada da delegação croata para a partida desta quarta-feira contra a Inglaterra em Wembley, pela última rodada do grupo E das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Na terça, pouco depois da chegada da delegação, o secretário-geral da Federação Croata de Futebol, Zorislav Srebric, foi detido como suspeito de furto no aeroporto londrino de Gatwick, mas acabou liberado por falta de provas. Srebric, de 67 anos, foi interrogado sobre um suposto furto numa loja do terminal Sul do aeroporto. A Federação Croata de Futebol atribuiu o incidente a um "mal-entendido". Segundo nota, Srebric estava comprando jornais quando viu a delegação andando e saiu correndo atrás dela. "A Polícia pensou que ele tentava ir embora sem pagar os jornais", disse o comunicado.